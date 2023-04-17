Расселл: то, что Хэмилтон стал моим партнёром, спасло меня

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что его репутацию, вероятно, «спасло» то, что его партнёр по команде Льюис Хэмилтон не стал уходить из спорта.
«Для меня быть в одной команде с Льюисом — это большая удача. Особенно сейчас, когда машина работает не так, как мы хотим.
То, что он стал моим партнёром по команде, в некотором смысле спасло меня, потому что, если бы он ушёл на пенсию, когда я пришёл в команду, и мы сделали бы этот шаг назад, люди бы перекладывали вину на меня!
Но сейчас я чувствую, что доказал свою состоятельность и на что способен, так что никакого давления в этом отношении нет. Я хочу сделать свою работу как можно лучше, и я думаю, что всё складывается хорошо.
Я не беспокоюсь ни о какой статистике, ни о том, чтобы быть уверенным в том, что я нахожусь в темпе Льюиса, ни о чём другом, потому что чувствую, что показал всё это в прошлом году», — приводит слова Расселла PlanetF1.
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