Пилот NASCAR поджёг свою машину во время празднования победы в гонке

На девятом этапе NASCAR, который прошёл в минувшие выходные в американском Мартинсвилле, произошёл необычный инцидент.

Джон Хантер Немечек, американский пилот команды Joe Gibbs Racing, решил отпраздновать свою победу в гонке второго дивизиона Xfinity Series. Его машина упёрлась в ограждение, и Немечек начал нажимать на педаль газа. Однако через непродолжительное время в районе задних колёс его автомобиля произошло возгорание.

В надежде на то, что пламя погаснет, Немечек вернулся на трассу и проехал по прямой. Затем он остановил машину и дождался маршалов с огнетушителями, которые в итоге потушили возгорание.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка GEICO 500 — пройдёт 23 апреля на суперспидвее «Талладега».