Пилот NASCAR поджёг свою машину во время празднования победы в гонке
Поделиться
На девятом этапе NASCAR, который прошёл в минувшие выходные в американском Мартинсвилле, произошёл необычный инцидент.
Джон Хантер Немечек, американский пилот команды Joe Gibbs Racing, решил отпраздновать свою победу в гонке второго дивизиона Xfinity Series. Его машина упёрлась в ограждение, и Немечек начал нажимать на педаль газа. Однако через непродолжительное время в районе задних колёс его автомобиля произошло возгорание.
В надежде на то, что пламя погаснет, Немечек вернулся на трассу и проехал по прямой. Затем он остановил машину и дождался маршалов с огнетушителями, которые в итоге потушили возгорание.
Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка GEICO 500 — пройдёт 23 апреля на суперспидвее «Талладега».
Комментарии
- 18 апреля 2023
-
00:48
-
00:30
-
00:17
-
00:00
- 17 апреля 2023
-
22:45
-
21:10
-
20:25
-
20:05
-
19:39
-
18:50
-
18:19
-
17:30
-
17:01
-
15:40
-
15:23
-
14:31
-
13:41
-
13:24
-
12:40
-
12:23
-
11:29
-
10:57
-
10:05
-
01:02
-
00:46
-
00:00
- 16 апреля 2023
-
23:45
-
23:40
-
22:57
-
22:16
-
21:21
-
20:46
-
20:37
-
19:25
-
18:30
Партнерский контент