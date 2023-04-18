Михаил Алёшин стал тим-менеджером команды Формулы-4

Пресс-служба «ПХМ Рейсинг» сообщила, что российская гонщица Виктория Блохина в предстоящем сезоне будет выступать за команду итальянской Формулы-4. Кроме того, тим-менеджером гоночного коллектива представлен россиянин Михаил Алёшин.

«В «ПХМ» очень рады видеть Викторию Блохину на борту. Она уже второй год выступает за команду в Формуле-4 и добилась значительного прогресса в прошлом году. Мы уверены, что она покажет отличные результаты в чемпионате», — сказал Алёшин.

Отметим, что «ПХМ» уже второй сезон сотрудничает с представителями России — Никита Бедрин при её поддержке перешёл в Формулу-3. Блохина опять выступит в Формуле-4. Менеджером обоих является отец Михаила Алёшина Пётр.