Алонсо: было бы здорово завершить карьеру вместе с Хэмилтоном

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признался, что хотел бы завершить карьеру одновременно с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.
«Было бы здорово вместе завершить карьеру. Хорошо бы, чтобы так оно и было. Каждый из нас считает другого талантливым гонщиком и одним из самых сложных соперников, которых когда-либо встречали», — приводит слова Алонсо DailyMail.
Напомним, в 2007 году Алонсо и Хэмилтон вдвоём провели один сезон в «Макларене» и проиграли борьбу за титул на одно очко Кими Райкконену, представлявшему «Феррари».
В настоящий момент Алонсо занимает третье место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе 45 очков. На счету Хэмилтона, занимающего четвёртую позицию, 38 баллов.
В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место:
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