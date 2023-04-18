Гонщик IndyCar получил многочисленные угрозы смерти от аргентинских болельщиков

Пилот IndyCar Каллум Айлотт рассказал о смертельных угрозах, которые он получил после Гран-при Лонг-Бич.
Во время гонки Айлотт стал одним из участников инцидента, произошедшего в районе 11-го поворота. Гонщик выехал с пит-стопа незадолго до этого и оказался перед своим напарником Агустином Канапино, который на тот момент лидировал в гонке. После рестарта аргентинец упёрся в машину Каллума и потерял какое-то время позади него. Затем аргентинца попытался опередить Элио Кастроневес, и между их машинами произошёл контакт, после чего Канапино сошёл.
«Меня очень удивило количество смертельных угроз и оскорблений, которые я получил. Это новый рекорд. Я оценил усилия этих людей, ведь они помогли мне выучить все эти новые испанские слова! Пойду-ка я, пожалуй, на пляж!..» — написал Айлотт в социальных сетях.
IndyCar. Гран-при Лонг-Бич (топ-10):
1. Кайл Кирквуд (Andretti Autosport) — 85 кругов.
2. Ромен Грожан (Andretti Autosport) +0,9907 сек.
3. Маркус Эрикссон (Chip Ganassi Racing) +2,0588.
4. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) +7,6371.
5. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +8,7770.
6. Уилл Пауэр (Team Penske) +30,3224.
7. Феликс Розенквист (Arrow McLaren) +30,9744.
8. Маркус Армстронг (Chip Ganassi Racing) +31,9119.
9. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) +33,7842.
10. Скотт Макглоклин (Team Penske) +42,8320.
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