В «Ауди» рассказали о прогрессе в своей подготовке к приходу в Формулу-1

Немецкая автомобилестроительная компания «Ауди» представила свой проект по приходу в Формулу-1 на автосалоне в Шанхае (Китай), который проходит в настоящий момент. В «Королевских гонках» «Ауди» дебютирует в 2026 году.

Компания активно формирует команду, штат которой уже насчитывает более 260 специалистов. Ядро составляют опытные сотрудники с многолетним опытом в области электроспорта. К ним должны присоединиться специалисты с опытом работы в Формуле-1. Набор персонала должен быть завершён к концу года, а численность коллектива достигнет отметки в 300 сотрудников.

«Автоспорт — неотъемлемая часть нашей ДНК. Мы убеждены, что наша приверженность Формуле-1 укрепит спортивную направленность «Ауди», – сказал генеральный директор «Ауди» Маркус Дюсманн.

Сообщается, что первая полностью гибридная трансмиссия, состоящая из двигателя внутреннего сгорания, электродвигателя, аккумулятора и электронного блока управления, будет запущена на испытательном стенде до конца этого года, и он станет основой для будущей концепции автомобиля.

Самые знаменитые аварии напарников в Формуле-1: