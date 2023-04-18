Алонсо рассказал, как с возрастом изменился его подход к тренировкам и восстановлению

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, как с возрастом изменил свой подход к тренировочным занятиям и процессу восстановления. В настоящий момент Алонсо 41 год.
«Я внёс изменения в свой фитнес-режим, в организацию поездок и в то, что я ем. Чтобы поддерживать мышечную массу, сейчас мне нужно делать больше упражнений с весами, чем кардиотренировок. Я сократил потребление углеводов. Кроме того, раньше, к примеру, я приезжал в Мельбурн в начале недели, может быть, в воскресенье или понедельник. А теперь отправляюсь так поздно, как только могу. Даже если в результате у меня усилится дискомфорт от смены часовых поясов, крайне важно перезаряжаться дома как можно дольше», — приводит слова Алонсо Daily Mail.
Первый визит Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»:
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