«У Вольфа чуть не случился сердечный приступ». Штайнер рассказал о Гран-при Абу-Даби-2021

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о концовке сезона-2021, когда в Абу-Даби шла борьба за титул чемпиона мира между пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

«Если бы я получал доллар от каждого человека, который спрашивал моё мнение о том, что произошло между Льюисом и Максом в Абу-Даби в сезоне-2021 за последние шесть дней, я бы смог переманить Эдриана Ньюи! Но я бы не стал этого делать. Он слишком хорош для меня.

Что же я думаю? Ну, это было, конечно, очень запутанно. Я помню, как сидел на пит-уолл, слушал приказы директора гонки и думал: «Что, чёрт возьми, здесь происходит?» В то время мне это не нравилось, но в то же время я не знал всех деталей. Тем не менее это было очень забавно. У бедного Тото Вольфа чуть не случился сердечный приступ!» — приводит слова Штайнера Crash.net.