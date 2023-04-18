Резервный гонщик команды Формулы-1 «Феррари» Роберт Шварцман приступил к тестам на базе в Муджелло.
Вместе со Шварцманом в тестах также принимают участие Антонио Джовинацци, Антонио Фуоко и Давиде Ригон. С сегодняшнего утра они работают на трассе в Муджелло с болидом образца 2021 года.
Шварцман приступил к тестам с «Феррари» в Муджелло:
Напомним, Шварцман подписал контракт с командой AF Corse и станет напарником Никласа Нильсена и Алессио Роверы за рулём «Феррари» 296 GT3. Кроме того, Шварцман выступит в гонке «24 часа Спа».
Российский гонщик официально покинул ряды Академии «Феррари», но оставил за собой роль резервного пилота итальянской команды в Формуле-1.
Вместе с Робертом резервным пилотом «Скудерии» является Антонио Джовинацци. На тех Гран-при, когда итальянец будет занят в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC, именно Шварцман будет приезжать на этапы на случай необходимости подменить кого-то из боевых гонщиков.
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