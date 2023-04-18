Названа причина пожара на болиде Джорджа Расселла на Гран-при Австралии

В немецкой команде «Мерседес» разобрались в причинах схода пилота Джорджа Расселла, случившегося во время Гран-при Австралии. Об этом информирует Auto Motor und Sport. Сообщается, что поломка загоревшегося двигателя на болиде британца случилась из-за попадания в цилиндр некоего обломка с трассы.

Технические специалисты команды заявили, что двигатель внутреннего сгорания и связанные с ним элементы, такие как турбокомпрессор и MGU-H, утеряны. При этом пока неясно, сохранились ли другие компоненты, такие как аккумулятор или электроника.

Напомним, после возгорания двигателя на Гран-при Австралии Расселл досрочно завершил гонку. Победителем этапа в Мельбурне стал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».

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