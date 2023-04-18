Экс-пилот Ф-1 — о запросе «Феррари» на пересмотр штрафа Сайнса: этого быть не должно

Бывший пилот Формулы-1, ныне амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса высказал мнение, что едва ли пятисекундный штраф гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса, полученный им на Гран-при Австралии, будет отменён после рассмотрения соответствующего запроса «Скудерии».
«Думаю, отмены штрафа будет добиться непросто. Это правда, что первый поворот на трассе в Мельбурне всегда был очень сложным в это время суток. В это время года солнце находится очень низко, поэтому оказываешься в слепой зоне, но, в конце концов, это часть гонок. Условия одинаковы для всех, так что как тут возразишь? Да, можно сказать, что это суровое решение, что есть много причин, которые привели к аварии, но это же гонки. Я не в восторге от того, что подобные ситуации пересматриваются время от времени, спустя недели после гонки, потому что в спорте такого быть не должно», — приводит слова де ла Росы racingnews365 со ссылкой на его выступление в подкасте F1 Nation.
Сайнс отказался подписать футболку «Барселоны»:
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