ФИА приняла решение по запросу «Феррари» на пересмотр штрафа Сайнса в Мельбурне

Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение отклонить запрос итальянской команды «Феррари» относительно штрафа её пилота Карлоса Сайнса, который он получил на Гран-при Австралии. Сайнс был оштрафован на пять секунд за столкновение с гонщиком «Астон Мартин» Фернандо Алонсо во время второго рестарта. Судьи не нашли в предоставленных итальянским гоночным коллективом свидетельствах весомых аргументов.

В качестве новых свидетельств «Скудерия» предоставила телеметрию с болида, высказывания Сайнса и других пилотов, в том числе Алонсо, которые были недоступны при принятии решения стюардов.

Напомним, из-за штрафа Карлос занял 12-е место по итогам гонки в Мельбурне, хотя пересёк финишную черту на четвёртой позиции. Алонсо показал третий результат. Победителем стал Макс Ферстаппен, представляющий австрийскую команду «Ред Булл».

Карлос Сайнс показал, как он тренируется в сауне: