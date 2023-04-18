Бедрин стал быстрейшим в первый день тестов Формулы-3 в Имоле

Российский гонщик Никита Бедрин, выступающий в команде Формулы-3 «Йензер Моторспорт», стал быстрейшим в обеих сессиях тестового дня в Имоле (Италия).

По итогам утренней сессии Бедрин проехал круг за 1.31,445, на 24 тысячные секунды опередив ближайшего преследователя Пола Арона, представляющего «Прему».

По результатам вечерней сессии Бедрин проехал круг более чем на секунду быстрее, показав результат 1.30,368. Это оказалось на 0,322 секунды быстрее, чем у Габриэля Бортолето из «Трайдента».

Партнёр Бедрина по команде Тейлор Барнард по итогам утренней сессии стал 12-м, уступив Бедрину 0,517 секунды, а в вечерней сессии показал 11-й результат, проиграв Никите 1,192 секунды.

Следующий этап Формулы-3 состоится именно в Имоле 19–21 мая.