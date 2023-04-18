Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бедрин стал быстрейшим в первый день тестов Формулы-3 в Имоле

Бедрин стал быстрейшим в первый день тестов Формулы-3 в Имоле
Комментарии

Российский гонщик Никита Бедрин, выступающий в команде Формулы-3 «Йензер Моторспорт», стал быстрейшим в обеих сессиях тестового дня в Имоле (Италия).

По итогам утренней сессии Бедрин проехал круг за 1.31,445, на 24 тысячные секунды опередив ближайшего преследователя Пола Арона, представляющего «Прему».

По результатам вечерней сессии Бедрин проехал круг более чем на секунду быстрее, показав результат 1.30,368. Это оказалось на 0,322 секунды быстрее, чем у Габриэля Бортолето из «Трайдента».

Партнёр Бедрина по команде Тейлор Барнард по итогам утренней сессии стал 12-м, уступив Бедрину 0,517 секунды, а в вечерней сессии показал 11-й результат, проиграв Никите 1,192 секунды.

Следующий этап Формулы-3 состоится именно в Имоле 19–21 мая.

Материалы по теме
Бортолето выиграл гонку Формулы-3 в Австралии, Бедрин попал в аварию
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023