Деймон Хилл: Ферстаппену стоит покинуть Формулу-1

Чемпион мира 1996 года британец Деймон Хилл высказал мнение об отношении пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена к потенциальному увеличению количества спринтов и изменению формата уикенда.
Напомним, ранее Ферстаппен сказал: «Мне нравится, когда есть только одна гонка. Надеюсь, что изменений не будет слишком много, иначе я буду вынужден уйти из Формулы-1. Я вовсе не фанат такого».
«Немного странно слышать такое, верно? То есть что он собирается делать? На самом деле ему стоит уйти сейчас. Надо остановиться, он сделал своё дело.
Я думаю, что веселье в работе — это очень важный момент. Получает ли он удовольствие, потому что я иногда думаю, что он не делает этого. Думаю, что нужно любить то, что ты делаешь, иначе это будет рутиной», — приводит слова Хилла Mirror.
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