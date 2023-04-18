Эдди Джордан: не понимаю потолок расходов, посмотрите на «Ред Булл»

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан считает, что в потолке расходов нет никакого смысла, и пример результатов «Ред Булл» доказывает это.

«Я хотел бы сказать, что ещё слишком рано говорить об итогах сезона, но в глубине души знаю, что всё уже решено. Я просто не вижу никого с такой силой, знаниями, скоростью и возможностями, как у «Ред Булл», и особенно у гонщиков. Вызов просто устрашающий.

В наше время, если вы дадите кому-то правило, он его обойдёт. Если вы ставите перед человеком набор правил, их можно обойти. Я не понимаю потолок расходов, потому что считаю, что это практически невозможно контролировать.

Поэтому не могу сказать, нечестно ли это по отношению к «Ред Булл», но факт в том, что наказание не оказало желаемого эффекта. Посмотрите, чего достигла команда», — приводит слова Джордана Mirror.