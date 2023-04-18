«Форс Индия» Переса 2015 года и последний шоу-кар «Альфа Ромео» выставлены на аукцион

На аукцион F1 Authentics Destination Miami были выставлены несколько редких памятных вещей из мира Формулы-1, в том числе одна из бывших машин Серхио Переса «Форс Индия» и шоу-кар «Альфа Ромео» образца 2022 года.

Принадлежащая британской компании Memento Exclusives, специализирующейся на спортивных памятных вещах, компания F1 Authentics выставила на аукцион «Форс Индия» VJM08 (шасси номер три), которой управлял Перес в сезоне Формулы-1 2015 года, с оригинальными деталями, использовавшимися в гонках.

Также на аукционе будет продан последний оставшийся шоу-кар «Альфа Ромео» C42, который включает в себя табличку с автографами гонщиков Валттери Боттаса и Гуаньюя Чжоу.

«Мы очень рады возможности выставить на аукцион F1 Authentics этот чрезвычайно редкий гоночный автомобиль VJM08, которым когда-то управлял Серхио Перес, не говоря уже о единственном оставшемся шоу-каре C42», — приводит слова Барри Гофа, генерального директора и основателя Memento Exclusives и F1 Authentics, официальный сайт Формулы-1.