Тьерри Нёвиль выступит в Хорватии с ливреей, посвящённой погибшему на тестах напарнику

Бельгийский раллийный гонщик Тьерри Нёвилль выступит на Ралли Хорватии в ливрее, посвящённой погибшему напарнику Крэйгу Брину.

Фото: twitter.com/RallySolo

Напомним, Крэйг Брин погиб в результате несчастного случая, произошедшего во время предварительных тестов перед Ралли Хорватии WRC.

Во время тестов автомобиль Брина врезался в деревянный столб левой стороной — той, где сидит пилот. В итоге Брин скончался на месте. Его штурман Джеймс Фултон не пострадал в результате инцидента.

Крэйг Брин выступал на этапах чемпионата мира по ралли с 2009 года. На его счету восемь подиумов, лучший результат — второе место. В сезоне-2022 Брин занял седьмое место в личном зачёте, что стало его лучшим достижением в карьере.

Ралли Хорватии пройдёт с 20 по 23 апреля.