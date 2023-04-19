Эксперт: всегда ставил Леклера в один ряд с Хэмилтоном и Ферстаппеном
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Авторитетный журналист Формулы-1 Питер Уиндзор поделился мыслями о пилотировании монегаскского гонщика «Феррари» Шарля Леклера. По мнению Уиндзора, уровень Леклера сопоставим с мастерством пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
«Я всегда ставил Шарля в один ряд с Льюисом и Максом. Думаю, у него есть все те качества, которые присущи великим гонщикам, и это проявляется в его пилотировании и в его способности потрясающе проезжать квалификационные круги, даже если машина не очень хороша», — сказал Уиндзор на своём канале в YouTube.
В настоящий момент Леклер занимает десятое место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе шесть очков.
Леклер на «Феррари» погнался за ворами, укравшими его часы:
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