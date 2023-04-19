«Он даже не извинился!» Штайнер — об инциденте с Нильсом Виттихом на Гран-при США

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер выразил недовольство в связи с тем, что не получил извинений со стороны гоночного директора ФИА Нильса Виттиха за инцидент на прошлогоднем Гран-при США. «Хаас» тогда подавал протест, запросив штраф для Фернандо Алонсо, выступавшего в то время за «Альпин», и Серхио Переса («Ред Булл») за то, что им не были показаны чёрно-оранжевые флаги и оба гонщика продолжали оставаться на трассе, несмотря на повреждения болидов. Протест подали с опозданием, но ФИА его приняла и дала штраф в 30 секунд Фернандо Алонсо, лишив его очков в гонке. В ответ «Альпин» подала свой протест и выиграла, штраф был отменён. Позже стюарды отметили, что «Хаасу» по ошибке сообщили, что у них был один час, чтобы подать документы. По словам Штайнера, в заблуждение его команду ввёл Виттих.
«Когда директор гонки говорит, что у вас есть час, вы верите ему на слово. Что меня действительно раздражает, так это то, что, когда у нас была встреча по этому поводу, директор гонки отрицал слова, которые, по нашему мнению, он говорил. Он даже не извинился! А ведь, в конце концов, он директор гонки! Мы бы посчитали инцидент исчерпанным, если бы он сказал: «Ладно, боюсь, я облажался», — приводит слова Штайнера RaceFans cо ссылкой на его книгу Driving to Survive.
В «Хаасе» показали видео с обкатки нового болида:
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