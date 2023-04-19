Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Уиндзор: то, как Расселл пилотирует машину, требует от него некоторой храбрости

Уиндзор: то, как Расселл пилотирует машину, требует от него некоторой храбрости
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный журналист Формулы-1 Питер Уиндзор обратил внимание на разницу в пилотировании между Джорджем Расселлом («Мерседес»), с одной стороны, и Льюисом Хэмилтоном («Мерседес»), Максом Ферстаппеном («Ред Булл») и Шарлем Леклером («Феррари»), с другой.

«То, как Джордж пилотирует машину, требует от него некоторой храбрости, в то время как таким великим гонщикам, как Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен и Шарль Леклер, не обязательно нужно быть храбрыми, потому что они умеют чувствовать машину. Они предвидят, что будет делать болид. В то время как у Джорджа это чувство развито не так сильно, но он знает, что сможет справиться. И это здорово, но лишь до тех пор, пока у него получается», — сказал Уиндзор на своём канале в YouTube.

Расселл «гоняет» прямо в тренажёрном зале:

Материалы по теме
Названа причина пожара на болиде Джорджа Расселла на Гран-при Австралии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023