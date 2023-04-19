Уиндзор: то, как Расселл пилотирует машину, требует от него некоторой храбрости

Авторитетный журналист Формулы-1 Питер Уиндзор обратил внимание на разницу в пилотировании между Джорджем Расселлом («Мерседес»), с одной стороны, и Льюисом Хэмилтоном («Мерседес»), Максом Ферстаппеном («Ред Булл») и Шарлем Леклером («Феррари»), с другой.
«То, как Джордж пилотирует машину, требует от него некоторой храбрости, в то время как таким великим гонщикам, как Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен и Шарль Леклер, не обязательно нужно быть храбрыми, потому что они умеют чувствовать машину. Они предвидят, что будет делать болид. В то время как у Джорджа это чувство развито не так сильно, но он знает, что сможет справиться. И это здорово, но лишь до тех пор, пока у него получается», — сказал Уиндзор на своём канале в YouTube.
Расселл «гоняет» прямо в тренажёрном зале:
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