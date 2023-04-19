Льюис Хэмилтон назвал свою лучшую гонку в карьере
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Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что считает победу на Гран-при Бразилии 2021 года самой значимой в своей карьере. Льюис тогда прорвался с последнего места и выиграл заезд.
«Думаю, безусловно, эту гонку можно назвать лучшей в моей карьере и, вероятно, одной из наиболее особенных. Я так гордился тем, что мог держать этот флаг (Бразилии) на подиуме. Потому что я смотрел новости во время пандемии, читал о многочисленных пугающих историях и чувствовал боль людей, которые теряли близких по всему миру. В Бразилии, насколько я помню, от вируса умерло около полумиллиона человек», — сказал Хэмилтон на канале Mercedes-AMG Petronas Formula One Team в YouTube.
Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:
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