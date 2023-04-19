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Педро де ла Роса рассказал о ситуации в «Феррари», которая описывает работу в команде

Педро де ла Роса рассказал о ситуации в «Феррари», которая описывает работу в команде
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Бывший пилот Формулы-1, ныне амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса, ранее работавший в «Феррари», рассказал о том, как на итальянскую команду влияет пресса, приведя в пример ситуацию, которая описывает работу в команде.

«Когда я работал в «Феррари», то помню, как в понедельник утром после неудачного уикенда приехал на базу и зашёл к Стефано Доменикали. У него на столе лежала La Gazzetta dello Sport и куча писем. Тогда я понял, что у нас проблемы. Это отлично описывает работу в «Феррари». Существует огромное давление со стороны прессы, если вы не показали хороший результат», — сказал де ла Роса в подкасте F1 Nation.

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