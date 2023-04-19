Хэмилтон — о переходе в «Мерседес»: отец советовал остаться в «Макларене»

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вспомнил, как отец советовал ему оставаться в «Макларене». В «Мерседес» Льюис перешёл в 2013 году. По его словам, решение сменить британский гоночный коллектив на немецкий исходило только от него.

«Я помню, как принял решение присоединиться к этой команде. Тогда я никому не позволял влиять на это решение. Я хотел, чтобы выбор оставался лишь за мной. А знаете, были люди, которые говорили мне, что я должен остаться в «Макларене».

Мой отец советовал остаться, множество людей предлагали остаться. Но что-то внутри меня подсказывало, что это тот вариант (с «Мерседесом»), который мне подойдёт», — приводит слова Хэмилтона Crash.net.

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