Алонсо — о выступлении за «Макларен» с Хэмилтоном: команда смотрела только в одну сторону

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо вспомнил о периоде выступления за «Макларен» вместе с гонщиком Льюисом Хэмилтоном, который сейчас представляет «Мерседес». В 2007 году они провели в британской команде один сезон, после чего Алонсо покинул её.
«Как мне кажется, руководство команды плохо справлялось с ситуацией в том сезоне. Мы были молоды и неопытны. Нам нужна была помощь руководства, которую мы так и не получили. Я не мог продолжать работать с «Маклареном». Это была команда, которая смотрела только на одну сторону гаража», – приводит слова Алонсо Daily Mail.
В настоящий момент Алонсо занимает третье место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе 45 очков. На счету Хэмилтона, занимающего четвёртую позицию, 38 баллов.
В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место:
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