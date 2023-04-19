В «Мишлене» объяснили, почему их не интересует возвращение в Формулу-1

Исполнительный директор «Мишлен» Флоран Менежу объяснил, почему компанию не интересует возвращение в Формулу-1.
«Большой вопрос в том, как мы можем использовать технологии для увеличения шоу? И здесь начинается Формула-1, потому что мы неоднократно обсуждали с ними этот вопрос, но к согласию так прийти и не смогли. Они говорят, что для шоу им нужны саморазрушающиеся шины. А мы не знаем, как их делать, и не согласны с таким подходом.
Команды должны понимать особенности работы шин и учитывать тот факт, что шины будут отлично работать от первого до последнего круга. Пилоты скажут то же самое — они хотят атаковать на пределе до финиша. А сейчас в Формуле-1 это невозможно.
Мы участвуем в гонках не ради шоу или известности бренда. Речь о технологиях. Это лучший способ испытать новые технологии в реальных условиях. Это первая причина. Если же говорить о популярности, то мы один из самых популярных брендов. И реклама нам не нужна», — приводит слова Флорана Менежу Speed Cafe.
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