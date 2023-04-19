Россиянин Михаэль Белов продолжит выступать в чемпионате ФРЕКА

Российский гонщик Михаэль Белов выступит в предстоящем сезоне в чемпионате ФРЕКА в составе команды G4.

«Я рад, что Михаэль вернулся в команду. Он, как и всегда, выложится на 200 процентов, чтобы добиться хороших результатов и показать уровень команды. Наконец-то сезон начинается!» — прокомментировал анонс спортивный и технический директор команды Адриан Муньоз.

Для Белова этот сезон станет уже третьим в данном чемпионате — он дебютировал во ФРЕКА в 2021 году всоставе JD Motorsport, проведя там две гонки, после чего выступал до окончания сезона в составе G4.

В 2022 году Белов перебрался в команду «МП Моторспорт», однако покинул её в середине сезона.

Вместе с G4 в 2021 году Белов записал на свой счёт две победы и один подиум.