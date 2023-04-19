Россиянин Белов прокомментировал подписание контракта с командой G4 в ФРЕКА

Российский гонщик Михаэль Белов прокомментировал подписание контракта с командой G4 Racing на сезон-2023 в чемпионате ФРЕКА.
«Я очень рад вернуться в команду G4 в Имоле! Это отличная возможность для всех нас, и я сделаю всё возможное в предстоящий уикенд. Хочу сказать большое спасибо всем, кто помогал мне в этом. Для меня это как возвращение домой», — приводит слова Белова пресс-служба команды.
Для Белова этот сезон станет уже третьим в данном чемпионате — он дебютировал во ФРЕКА в 2021 году в составе JD Motorsport, проведя там две гонки, после чего выступал до окончания сезона в составе G4.
В 2022 году Белов перебрался в команду «МП Моторспорт», однако покинул её в середине сезона.
Вместе с G4 в 2021 году Белов записал на свой счёт две победы и один подиум.
Новый сезон ФРЕКА стартует в ближайшие выходные в Имоле.
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