«Чушь». Экс-инженер «Ред Булл» — о том, что команда уделяет внимание только одной машине

Бывший инженер «Ред Булл» Блейк Хинси высказался о слухах о том, что австрийская команда не обращала внимания на машины второго пилота, работая исключительно над болидом Макса Ферстаппена.

«Это полная чушь. Самая глупая вещь, что я когда-то слышал. В команде всегда стремятся сделать свою машину максимально быстрой. Может быть, было несколько случаев, когда Макс первым получал какую-то новую деталь. Но это только потому, что её успевали изготовить лишь в одном экземпляре. Но за последние годы я не помню ни одного случая, при котором новое крыло давало хотя бы 0,3 секунды с круга.

Новое переднее крыло может отличаться какими-то нюансами. Могут ли эти нюансы помочь пилоту чувствовать себя лучше в сравнении с напарником? Могут. Но это не значит, что «Ред Булл» разрабатывает болид исключительно в соответствии с предпочтениями Ферстаппена.

Когда люди говорят, что машина построена под Макса, они не понимают, о чём говорят. И это правда расстраивает», — приводит слова Хинси RacingNews365.