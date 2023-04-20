Алонсо: нас с Ферстаппеном считают агрессивными и невежливыми пилотами

Двукратный чемпион мира, испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о сходстве между собой и действующим обладателем титула, гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Ферстаппен может выиграть пять, шесть или семь титулов. Макс очень хорош, но, очевидно, ему также нужна конкурентоспособная машина. У нас есть некоторые сходства. Мы оба из стран, где культура Формулы-1 не очень развита. Когда я становился чемпионом, то вся Испания ходила в синем цвете, теперь повсюду видим оранжевый цвет. И ещё, не знаю почему нас с Максом считают агрессивными, невежливыми и неполиткорректными пилотами», — цитирует Алонсо GrandPX со ссылкой на L’Equipe.

Макс Ферстаппен после трёх этапов нового сезона лидирует в общем зачёте пилотов, он выиграл две гонки. Алонсо во всех трёх случаях финишировал на третьем месте.