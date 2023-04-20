Алонсо: нас с Ферстаппеном считают агрессивными и невежливыми пилотами

Двукратный чемпион мира, испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о сходстве между собой и действующим обладателем титула, гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.
«Ферстаппен может выиграть пять, шесть или семь титулов. Макс очень хорош, но, очевидно, ему также нужна конкурентоспособная машина. У нас есть некоторые сходства. Мы оба из стран, где культура Формулы-1 не очень развита. Когда я становился чемпионом, то вся Испания ходила в синем цвете, теперь повсюду видим оранжевый цвет. И ещё, не знаю почему нас с Максом считают агрессивными, невежливыми и неполиткорректными пилотами», — цитирует Алонсо GrandPX со ссылкой на L’Equipe.
Макс Ферстаппен после трёх этапов нового сезона лидирует в общем зачёте пилотов, он выиграл две гонки. Алонсо во всех трёх случаях финишировал на третьем месте.
- 20 апреля 2023
-
11:15
-
11:11
-
10:59
-
10:21
-
00:48
-
00:42
- 19 апреля 2023
-
23:51
-
23:47
-
22:40
-
22:37
-
21:39
-
20:36
-
20:31
-
19:54
-
18:54
-
18:33
-
17:40
-
17:35
-
16:18
-
15:07
-
14:51
-
14:22
-
13:32
-
13:04
-
12:04
-
11:30
-
11:23
-
10:51
-
10:06
-
00:37
- 18 апреля 2023
-
22:55
-
22:11
-
21:58
-
20:17
-
19:57