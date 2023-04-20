Эдди Джордан объяснил, почему Хэмилтон должен перейти в «Феррари»

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан рассказал, почему пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон должен перейти в «Феррари».

«По моему мнению, есть только одно место, куда он может перейти, и это «Феррари».

«Феррари» нужна встряска, и я думаю, что Льюису Хэмилтону тоже нужна встряска. Если Льюис собирается продолжать, то ему нужны перемены. Для его мышления, для его драйва, для инициативы, для веселья. Учить итальянский, общаться и есть макароны с этими парнями — это другой мир.

Мы всегда видели, как по-разному работает «Феррари», и я бы хотел увидеть Льюиса в такой обстановке. Он мог бы встряхнуть их. Он мог бы привнести новое чувство, он бы искоренил многие мелкие проблемы, которые были у команды.

Поэтому я бы хотел, чтобы перед тем, как он полностью уйдёт на пенсию, увидеть Льюиса там на год или два, чтобы посмотреть, что произойдёт. Только подумайте о заголовках. Это удивительная история. Это вряд ли произойдёт, но это моя мечта», — приводит слова Джордана Crash.net.