Марко заявил, что шесть команд Формулы-1 превысили лимит бюджета в 2022 году

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что в 2022 году более половины участников Формулы-1 превысили лимит бюджета.

«Я думаю, что текущий статус таков, что шесть команд превысили лимит расходов. Инфляция — это то, что не поддавалось расчёту в такой степени», — приводит слова Марко Motorsport Week.

Лимит расходов был впервые введён в 2021 году с целью сократить разрыв в расходах между командами и сделать спорт более конкурентоспособным в долгосрочной перспективе.

В 2021 году «Ред Булл» превысил лимит бюджета на сумму около $ 2 млн, что привело к штрафу в размере $ 7 млн. Кроме того, команде на 10% сократили время на испытания в аэротрубе.