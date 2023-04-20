Джеймс Ваулз рассказал, что «Мерседес» запретил ему переманивать сотрудников в «Уильямс»

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз признался, что в «Мерседесе» ему запретили брать с собой сотрудников команды в новый коллектив.

Напомним, Ваулз ранее был главным стратегом «Мерседеса», но в новом сезоне возглавил «Уильямс», сменив на этом посту Йоста Капито.

«Вложили ли мы достаточно денег, чтобы сократить отставание? Нет. Когда ходишь по заводу, понимаешь, что нам не хватает инвестиций. Не приходится беспокоиться о том, что произойдёт через 12, 18 или 24 месяца. Ты думаешь лишь о том, что надо сделать завтра, чтобы пережить этот день. У нас не было работающего программного обеспечения. Ничего подобного. Самым простым способом стать лучше могло стать переманивание некоторых сотрудников «Мерседеса», но это запрещено контрактом. Но это касается не только меня. Любой, кто уходит из «Мерседеса», не может забрать с собой людей», — приводит слова Ваулза Auto Motor und Sport.