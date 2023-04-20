Ваулз: готов пожертвовать этим и следующим сезоном, чтобы добиться прогресса в 2025 году

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался об ограничениях бюджета для команд Формулы-1 и выразил готовность пожертвовать текущим сезоном, чтобы добиться прогресса в дальнейшем.

«Мы обсуждаем ограничения бюджета с ФИА, Формулой-1 и другими командами. Если всё будет продолжаться так, как сейчас, то будет практически невозможно наверстать упущенное. Я был бы готов пожертвовать текущим сезоном, чтобы у нас была хорошая основа к следующему году. И готов пожертвовать 2024 годом, чтобы добиться прогресса в 2025 году. Если мы просто зациклимся на настоящем, то всё так и останется. Но я не хочу быть с этой командой на седьмом, восьмом или девятом месте.

Достижения требуют радикальных решений, что мы и делаем. Комплектующие от других команд? Меня это не очень беспокоит. «Астон Мартин» это показывает. «Мерседес» предоставляет нам хорошую силовую установку, коробку передач. Нам стоит инвестировать в другое направление», — цитирует Ваулза Auto Motor und Sport.