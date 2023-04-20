«Очень нервничаю». Глава Ф-1 отреагировал на слухи о шести командах, превысивших лимит

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали на фоне слухов о шести командах, превысивших в 2022 году лимит бюджета, высказался по поводу этого правила.
«Я очень нервничаю. Я уверен, что сейчас все понимают, каковы будут последствия в случае нарушения, и я полностью согласен с тем, что внимание к этому будет очень большим. Думаю, что на это стоит обратить внимание, главным образом для того, чтобы повысить доверие и проверить, все ли соблюдают это правило, но это должно быть сделано как можно раньше.
Мы обсуждали это с ФИА, и сертификация пройдёт гораздо раньше – всё нужно сделать надлежащим образом в сжатые сроки. Мы видим, как в других видах спорта, в которых занимаются финансовым регулированием, всё происходит очень медленно. Это нехорошо», — приводит слова Доменикали Motorsport Week.
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