Доменикали: в следующем году целью является проведение 24 гонок

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали обозначил цель чемпионата на следующий год.
«Конечно, у каждого промоутера есть свои причины для проведения уикенда у себя. Мы стараемся, чтобы из года в год у нас был более бережливый подход, чтобы минимизировать количество длительных переездов.
Мы — мировой чемпионат, мы не проводим его в одном отдельно взятом регионе, мы перемещаем его по всему миру. Так что мы относимся к этому очень серьёзно. Конечно, мы понимаем, что не можем провести, например, четыре гонки подряд на одном континенте, потому что у нас будут проблемы с коммерческой точки зрения и по другим причинам.
Но, безусловно, этому вопросу уделяется большое внимание, чтобы разработать календарь наилучшим образом. Ни для кого не секрет, что в следующем году целью является проведение 24 гонок», — приводит слова Доменикали RaceFans.
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