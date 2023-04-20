Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон: на то, чтобы догнать «Ред Булл», может уйти много времени

Хэмилтон: на то, чтобы догнать «Ред Булл», может уйти много времени
Аудио-версия:
Комментарии

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о развитии машины W14.

«Я понимаю, что на то, чтобы догнать соперников, может уйти много времени. Если посмотреть на «Ред Булл», то, скорее всего, они продолжат развитие машины. Несмотря на то что некоторые машины могут выйти на плато с точки зрения роста производительности, достигнув определённого момента, возможно, они смогут продолжить развитие болида.

У них отличная команда, так что, думаю, они продолжат наращивать темп. Мы не должны исключать того, что, когда мы внесём изменения, нам может потребоваться весь остаток года, чтобы восполнить этот пробел.

Часть меня надеется, что мы сможем найти хитрость и выйти на правильный путь. В прошлом мы не раз доказывали, что способны быстро прогрессировать, так что, надеюсь, нам удастся раскрыть потенциал машины. Я благодарен команде, что они готовы что-то менять и не зацикливаются на том, что у нас есть», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Motorsport.

Материалы по теме
3 аргумента, почему Хэмилтон правда может перейти в «Феррари»
3 аргумента, почему Хэмилтон правда может перейти в «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023