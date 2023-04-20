СМИ раскрыли состояние Хорнера — оно в 20 раз меньше, чем у Вольфа
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Британское издание The Sun раскрыло состояние, которое заработал руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер за свою карьеру. Как информирует источник, состояние британского функционера оценивается чуть более чем в $ 50 млн.
Это в 20 раз меньше, чем заработал руководитель «Мерседеса» Тото Вольф, — ранее журнал Forbes внёс Тото в свой список как спортивного деятеля, состояние которого превышает $ 1 млрд.
В отличие от Хорнера, Вольф является не только руководителем команды, но и владельцем одной трети акций «Мерседеса», наряду с материнской компанией Mercedes-Benz — Daimler и INEOS.
Самым «бедным» среди руководителей команд по версии The Sun является босс «Астон Мартин» Майк Крак — его состояние оценивается всего в $ 1 млн.
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