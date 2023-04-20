Цунода считает, что Феттелю по силам заменить Марко в «Ред Булл»

Японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода оценил возможности Себастьяна Феттеля в роли руководителя команды.
«Было бы очень интересно посмотреть на Себастьяна Феттеля в роли руководителя команды. Он может стать кем угодно. Он способен. к примеру, заниматься тем же, чем занимается Хельмут Марко в «Ред Булл». Думаю, Феттель отлично бы заботился о юниорах команды, потому что он является одним из самых успешных гонщиков в истории Формулы-1.
На брифингах перед квалификациями он всегда отмечал, что можно улучшить в плане трассы, поребриков и всего такого. Он всегда первым поднимал руку, и, думаю, он мог бы справиться с такой работой», — приводит слова Юки Цуноды официальный сайт Формулы-1.
Ранее в СМИ появились слухи о возможной замене Себастьяном Феттелем Хельмута Марко в роли советника «Ред Булл» по автоспорту.
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