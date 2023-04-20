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В «Астон Мартин» считают верным решение трижды остановить ГП Австралии красными флагами

В «Астон Мартин» считают верным решение трижды остановить ГП Австралии красными флагами
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Спортивный директор команды Формулы-1 «Астон Мартин» Энди Стивенсон высказался о спорных решениях судей на Гран-при Австралии, остановивших гонку красными флагами трижды.

«Была некоторая неопределённость, но в ФИА всё сделали верно. Они извлекли уроки из того, что происходило за последние несколько лет, и хорошо справились с тем, что случилось на Гран-при Австралии. Стоит помнить о том, что стюарды — единственные, у кого есть вся информация с трассы.

Ни у кого из несогласных с красными флагами не было всей информации о состоянии барьеров безопасности, о том, что происходит на трассе, где находятся машины безопасности и врачи. Ни у кого, кроме ФИА», — приводит слова Энди Стивенсона RacingNews365.

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