В «Астон Мартин» считают верным решение трижды остановить ГП Австралии красными флагами

Спортивный директор команды Формулы-1 «Астон Мартин» Энди Стивенсон высказался о спорных решениях судей на Гран-при Австралии, остановивших гонку красными флагами трижды.

«Была некоторая неопределённость, но в ФИА всё сделали верно. Они извлекли уроки из того, что происходило за последние несколько лет, и хорошо справились с тем, что случилось на Гран-при Австралии. Стоит помнить о том, что стюарды — единственные, у кого есть вся информация с трассы.

Ни у кого из несогласных с красными флагами не было всей информации о состоянии барьеров безопасности, о том, что происходит на трассе, где находятся машины безопасности и врачи. Ни у кого, кроме ФИА», — приводит слова Энди Стивенсона RacingNews365.