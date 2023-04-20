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OnlyFans проспонсирует возвращение своей модели в гонки

OnlyFans проспонсирует возвращение своей модели в гонки
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Австралийская гонщица Рене Грейси, которая из-за недостатка финансирования прервала карьеру и продавала свои снимки на OnlyFans, в сезоне-2023 будет выступать в австралийском первенстве GT World Challenge на автомобиле, выкрашенном в цвета сервиса.

«Несколько месяцев назад мы связались с OnlyFans на тему моего возвращения в автоспорт, и они очень заинтересовались. Когда люди думают об OnlyFans, они думают обо мне, так почему бы не разместить их логотип на автомобиле? Было непросто добиться этого, но уверена, что в этом году мы добьёмся ещё большего. Это стало возможным благодаря поддержке многих людей, и я всем им благодарна», — приводит слова Грейси австралийская редакция портала Motorsport.com.

Рене Грейси занялась гонками в 18 лет, выступала в австралийском Кубке «Порше Каррера», став первой девушкой в истории первенства, затем перешла в серию Super2 — младшее первенство Supercars Championship, а также дважды выходила на старт марафона «Батерст 1000». В «Батерст 1000» Грейси выступала в паре с Симоной де Сильвестро, в 2016 году их экипаж занял 14-е место.

В GT World Challenge Australia Грейси будет выступать на Audi R8 LMS в зачёте GT Trophy. Первый этап серии прошёл в Батерсте, Грейси начнёт выступления со второго — он состоится 28–30 апреля.

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