Даниил Квят: после NASCAR мне не страшны никакие другие категории

Российский экс-пилот Формулы-1 Даниил Квят рассказал об опыте выступлений в американских гонках NASCAR, где в конце прошлого года он провёл несколько заездов, и ответил на вопрос об отличии гонок на выносливость от привычных ему категорий.

«После NASCAR мне не страшны никакие другие категории. В NASCAR Cup Series у меня было всего десять кругов тренировок, после чего я сразу вышел на старт — против лучших пилотов гонок сток-каров. Это был отличный опыт, было классно выйти из своей зоны комфорта. В Формуле-1 у тебя всё расписано: у тебя пять шлемов, пять комбинезонов, у тебя всё готово — билеты, арендованная машина. А тут мне пришлось за всё отвечать самому, это был своего рода вызов. Думаю, этот опыт помог мне как пилоту.

В чём отличие гонок на выносливость от остальных серий? Гонки на выносливость сильно отличаются: много новых деталей, пилотаж, иная работа команды. Но всё прошло достаточно гладко — после первой гонки могу заявить, что я вернулся в ритм, я же до этого два с половиной года почти не выступал. Поначалу я немного переживал, но всё прошло хорошо, я доволен», — сказал Даниил Квят в эфире подкаста Track Limits.

Напомним, в нынешнем сезоне Квят выступает в WEC в составе команды «Према» в категории LMP2.