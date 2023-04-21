Квят: что отличает великого пилота Формулы-1 от среднего? Машина

Российский экс-пилот Формулы-1, гонщик команды WEC «Према» Даниил Квят высказался о том, что отличает великого гонщика Формулы-1 от среднего.
«Машина. Зачастую именно машина. Я думаю, в Ф-1 12-15 человек способны выигрывать гонки, наверное, десять — могут стать чемпионом. Но от машины по-прежнему очень многое зависит. В пелотоне много сильных гонщиков, у всех разные сильные стороны, и многие способны побеждать. За исключением, наверное, пары человек, но я не буду называть имён (смеется)», — сказал Даниил Квят в эфире подкаста Track Limits.
Напомним, в нынешнем сезоне Квят выступает в WEC в составе команды «Према» в категории LMP2.
Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.
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