Квят: в 2016 году я не хотел выступать за «Торо Россо», у меня не было мотивации

Российский экс-пилот Формулы-1, гонщик команды WEC «Према» Даниил Квят поделился воспоминаниями о своём возвращении в «Торо Россо» в 2016 и 2017 годах.

«Если честно, в 2016 году я не хотел выступать за “Торо Россо”. У меня не было мотивации, каждое утро я просыпался и думал, что больше не буду за них ездить. Не самое приятное было время.

2017 год тоже был трудным. У меня по-прежнему не было мотивации, в отличие от Карлоса, и победить его было с такой мотивацией просто невозможно. И я решил, что хотел бы попробовать ещё с кем-нибудь поработать в Формуле-1. “Ред Булл” очень многое мне дали, но возникли проблемы. Затем год отпуска, когда я работал в “Феррари”, тестировал машину во Фьорано, позволил мне иначе взглянуть на ситуацию. Я по-прежнему надеялся получить шанс в какой-нибудь ещё команде, но меня позвали обратно в “Торо Россо”, и это были неплохие два года. Были хорошие гонки, некоторое удовлетворение", — сказал Даниил Квят в эфире подкаста Track Limits.

Напомним, в нынешнем сезоне Квят выступает в WEC в составе команды «Према» в категории LMP2.

Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.