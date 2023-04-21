«Ред Булл» показал несколько ливрей от фанатов, которые могут использовать на ГП Майами

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» продемонстрировала несколько ливрей от болельщиков, которые теоретически могут использоваться на Гран-при Майами. Как сообщили в пресс-службе «Ред Булл», ясность в этом вопросе будет 3 мая.
Фото: https://twitter.com/redbullracing
Фото: https://twitter.com/redbullracing
Фото: https://twitter.com/redbullracing
Гран-при Майами состоится с 5 по 7 мая. Перед этапом в Майами состоится Гран-при Азербайджана. Он пройдёт с 28 по 30 апреля. Ранее сообщалось, что «Ред Булл» будет использовать специальные раскраски машин как минимум трижды в сезоне — на трёх американских этапах в Майами, Остине и Лас-Вегасе.
В настоящий момент «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов. После трёх Гран-при в активе австрийского гоночного коллектива 123 очка. На втором месте британская команда «Астон Мартин» (65 баллов). Топ-3 замыкает «Мерседес», на счету которого 56 очков.
Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:
Ранее о доминировании «Ред Булл» в Формуле-1 мнением поделился российский гонщик команды WEC «Према» Даниил Квят.
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