Босс «Астон Мартин» рассказал об амбициях Лэнса Стролла

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал, что Лэнс Стролл хочет большего от своей команды, несмотря на успех в начале 2023 года, а также поделился мнением о развитии болида в текущем сезоне.
«Лэнс довольно чётко сформулировал свою задачу. Он спрашивает: «Когда мы выиграем следующий этап?» Очевидно, он счастлив, что мы сделали шаг вперёд, но этого недостаточно для его амбиций. С Лэнсом хорошо, что ты знаешь, где находишься. Он хочет большего, и нам придётся добиться большего.
В прошлом году нам удалось существенно развить машину. В этом году мы начали с более высокого уровня, поэтому будет не так легко, как в прошлом году. Но мы должны добиваться прогресса, если хотим остаться на прежнем месте, потому что, даже если мы ничего не будем делать, мы будем двигаться назад», — приводит слова Крака Motorsport.
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