«Мерседес» вернул Эллисона на пост технического директора, сместив с него Эллиота

Британский инженер Джеймс Эллисон вернётся на должность технического директора «Мерседеса». Об этом информирует Motorsport. Сообщается, что Майк Эллиот, который ранее занимал пост Эллисона, отныне будет отвечать за общие и стратегические вопросы в команде.
По сведениям источника, Эллиот пришёл к выводу, что его навыки не совсем подходят для работы на должности технического директора.
Напомним, Эллисон покинул технический отдел «Мерседеса» летом 2021 года. Пост технического директора в немецкой команде он занимал с 2017 по 2021 год. За это время «Мерседес» четыре раза выигрывал Кубок конструкторов.
В настоящий момент «Мерседес» занимает третье место в Кубке конструкторов. После трёх Гран-при в активе немецкой команды 56 очков.
В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место:
- 21 апреля 2023
-
13:24
-
12:00
-
11:56
-
11:52
-
11:30
-
10:10
-
10:00
-
09:57
-
09:54
-
09:30
-
09:00
-
08:20
-
08:00
-
01:18
-
00:37
-
00:31
-
00:21
-
00:17
- 20 апреля 2023
-
23:51
-
23:09
-
22:59
-
21:34
-
20:48
-
20:37
-
19:37
-
19:31
-
18:17
-
18:05
-
17:25
-
17:13
-
15:37
-
15:33
-
15:32
-
15:31
-
13:46