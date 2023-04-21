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«Мерседес» вернул Эллисона на пост технического директора, сместив с него Эллиота

«Мерседес» вернул Эллисона на пост технического директора, сместив с него Эллиота
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Британский инженер Джеймс Эллисон вернётся на должность технического директора «Мерседеса». Об этом информирует Motorsport. Сообщается, что Майк Эллиот, который ранее занимал пост Эллисона, отныне будет отвечать за общие и стратегические вопросы в команде.

По сведениям источника, Эллиот пришёл к выводу, что его навыки не совсем подходят для работы на должности технического директора.

Напомним, Эллисон покинул технический отдел «Мерседеса» летом 2021 года. Пост технического директора в немецкой команде он занимал с 2017 по 2021 год. За это время «Мерседес» четыре раза выигрывал Кубок конструкторов.

В настоящий момент «Мерседес» занимает третье место в Кубке конструкторов. После трёх Гран-при в активе немецкой команды 56 очков.

В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место:

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