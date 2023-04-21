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Тото Вольф сделал заявление о перестановке Эллиота на Эллисона в «Мерседесе»

Тото Вольф сделал заявление о перестановке Эллиота на Эллисона в «Мерседесе»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал недавнюю перестановку в команде. Напомним, британский инженер Джеймс Эллисон вернётся на должность технического директора, а Майк Эллиот, который ранее занимал пост Эллисона, будет отвечать за общие и стратегические вопросы.

«По мнению Майка, Джеймс станет настоящим гладиатором, который поведёт за собой войска, а те с удовольствием пойдут за ним. Майк считает, что ему понравится на новой должности. Очевидно, он очень способный инженер, пользующийся большим доверием и уважением в организации. И на самом деле я очень рад, что Майк сам принял это решение. Вместе с Джеймсом они пришли к такому выводу, поскольку они оба гениальны», — приводит слова Вольфа Motorsport.

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