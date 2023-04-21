Вольф рассказал, что изменится в структуре «Мерседеса» после недавних перестановок

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал перестановки в стане команды, касающиеся инженерной сферы.

«Джон Оуэн как главный конструктор имел совсем другой профиль работы в условиях ограниченных расходов. Потому что, помимо творческой части проектирования автомобиля, у нас есть тонна дополнительной работы, которая приходит вместе с этим. Случилось так, что он стал администратором лимита затрат.

Поэтому мы разделили роли. Джон остаётся главным конструктором, но мы поручили его заместителю Джакомо Торторе стать инженерным директором. Это означает, что Джон может сосредоточиться на специфике дизайна автомобиля, а Джакомо присматривает за конструкторским бюро и организационным развитием. Теперь у нас есть путь, который мы считаем правильным. Это просто разная структура управления», — приводит слова Вольфа Motorsport.