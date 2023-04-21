Гуаньюй Чжоу назвал лучшего гонщика, с которым когда-либо выступал в Формуле-1

Китайский гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу назвал пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо лучшим гонщиком, с которым он когда-либо выступал в Формуле-1.

«Лучший гонщик на стартовой решётке? Я назову Фернандо Алонсо. Я выбираю его, потому что он был моим кумиром ещё с тех пор, когда я был маленьким ребёнком. Первая гонка, на которой я присутствовал, была в Шанхае в 2004 году. Фернандо был там. А после начал выигрывать гонки в течение следующих двух лет. Я смотрел, как он держит свой флаг, и был его большим поклонником. Никогда не думал, что 10–15 лет спустя буду участвовать в гонках со своим кумиром детства, так что это действительно здорово. Когда в его распоряжении хорошая машина, он может бороться за самые высокие места», — приводит слова Чжоу Total Motorsport.

Алонсо показал, как тренирует реакцию в межсезонье: