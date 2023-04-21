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«Феррари» отреагировала на пропажу синей галки в «Твиттере», показав забавное фото Леклера

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» отреагировала на исчезновение синей галочки в «Твиттере», которая использовалась для подтверждения учётных записей пользователей и организаций.

«Когда твоя учётная запись больше не подтверждена», — говорится в сообщении «Феррари», к которому прикреплено фото пилота команды Шарля Леклера.

Напомним, ранее стало известно, что с 1 апреля «Твиттер» будет удалять синие галочки. Вместо этого сервис предложил им платить фиксированную сумму в месяц за специальную подписку, с помощью которой галочку можно сохранить.

В настоящий момент «Феррари» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов. После трёх Гран-при в активе итальянского гоночного коллектива 26 очков.

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